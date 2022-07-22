صدمة.. إلهام شاهين تثير جدلاً واسعاً بتصريحها المثير عن الدين: مش بقتنع بـ الأحاديث النبوية

من المعروف عن الفنانة المصرية إلهام شاهين هو تصريحاتها المثيرة دائماً وأبداً للجدل، فخرجت لتعلق على العديد من تصريحاتها حول الدين وربطه بالفن، وتحدثت عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح»، وتجسيدها لشخصية داعشية.

وقالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع في رمضان الماضي: «أنا معتمدة على القرأن بس في الدين مش السنن النبوية، لأنه بيكون ضعيف على ما يجيلنا بيكون خلاص ضعف،

وأنا ضد إننا نحاسب بعض، حد يحاسب حد عشان دينه، ومحدش يتمنظر إنه متدين أكتر من التاني .. وده الخراب المستعجل اللي جالنا من السوشيال ميديا».

وأضافت: «لما عملت دور داعشية وبقتل هل هذا معناه أنني أقتل؟! وإذا جسدت شخصية تاجرة مخدرات، هل هذا يعني أننا أتاجر في المخدرات في الحقيقة؟! لو ربطنا كل حاجة بالدين يبقى منعملش حاجة خالص، نطلع ملائكة وميبقاش لينا أي رسالة نقدمها».

من جانبها، أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها العارمة، بمطالبة لجنة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الشيوخ اليوم الأحد، بإنشاء بنك للعيون المصري، لانقاذ المكفوفين وزرع قرنيات لمن تستدعي حالته ذلك.

وقالت الهام شاهين في تصريح لها : “فكرة عظيمة جدا وانسانية جدا، وهتنقذ ناس كتير، مش هقول تنقذ حياتهم ولكن على الاقل تنقذهم من العذاب، مثلا تنقذ حد من العمى، او حد محتاج تغيير كبد أو قلب أو كلى، فده شيء انساني بحت، وانا سعيدة ان موضوع اتكلمت فيه انه يتاخد بشكل جدي ورسمي”.

وأردفت: “وبالتأكيد أنا سعيدة بالقرار ده جدا، لأنه هيسمح للتبرع أنه يكون موجود وبشكل انساني، بدلا من ان يكون من احياء هيكون من ناس ميتين، يعني لا نؤذيهم في شيء، وأنا ضد بيع الاعضاء تماما، ولكن انا مع التبرع بالاعضاء بعد الوفاة، لان الشخص المتوفي مش هيستفيد بيهم حاجة”.