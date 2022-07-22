لن تصدقوا آخر ما قاله محمد عادل لطالبة المنصورة نيرة أشرف قـبل ذبحها.. أنكشف المستور لن تستطيع إيقاف دموعك .! !

عند التحقيقات في قضية محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف عن وجود بعض المحادثات في الفيس بوك لمحمد عادل لأكثر من حساب منها رسائل نصية وتسجيلات تفيد بما كان بين الطالب محمد عادل والطالبة نيرة أشرف والتي تم ذبحها أمام جامعة المنصورة.

• تم وجود تسجيلات لأكثر من حساب في الفيس بوك للطالب محمد عادل وكان محتواها : هو الموضوع في أن أحنا أرتباطنا ببعض وحب زفي الأخر حصلت حوارات اللى أنتي عرفاها اللي مش هقعد أهري فيها كتير وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى أصحاب ووقفت معاكي ومفيش زميل يعمل كده هاتي لي واحد يعمل اللي عملته معاكي وتقولي لي في الأخر زميل مش أصحاب.

• وتم وجود تسجيلات صوتية عبر انستجرام وكان باسم الطالب محمد عادل وكان محتواها : هو أنتي عاوزة توصلي لأيه أنا مش فاهم بجد أنتي حاسة باللي أنا فيه دلوقت أنا مش هستحمل أكتر من كدا إيه اللي جد أنتي مش قادرة تستوعبي إني بحبك وقولتي صحاب أو زميل.



• ومن خلال التحقيقات تم وجود تسجيل أخر لطالب محمد عادل وهو : حرام اللي أنا فيه واللي بتعمليه فيا أنا بتكلم وببعت في رسايل ومسدجات ومش طالب غير إني أشوفك.



• ويوجد تسجيل أخر للطالب محمد عادل : أنا حاجزلك كتب وبعمل لك في حاجات وكل شوية أعمل لك حاجات في الكلية وما بحبش أتكلم كتير وفي الآخر مش طالب منك حاجة غير إني أشوفك مش دى صحوبية وبتبقي فاتحة وبتردي على ناس وأنا في ستين داهية.



• وتم وجود رسالة أخري قال فيها الطالب محمد عادل : أنا مش عايز حاجة غير إني أشوفك.