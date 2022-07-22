ظهور مفاجئ للفنان أحمد مكي بعد أن فقد الكثير من الوزن والجمهور في صدمة : أصبح هيكل عظمي - صورة

بعد غياب طويل عن السينما امتد لأكثر من 9 سنوات، تعاقد الفنان أحمد مكي على بطولة فيلم جديد لم يستقر على اسمه حتى الآن ، ليعود به لجمهور السينما في رأس السنة العام المقبل.

وتعرض مكي لموجة من الانتقادات في آخر عمل سينمائي قدمه "فيلم سمير أبو النيل"، وكان ذلك بسبب قصة الفيلم ولم يحقق الفيلم أي نجاح وقت عرضه.

اللافت في الأمر أن الجمهور انصدموا من شكل الفنان أحمد مكي بعد آخر ظهور في مسلسله الناجح الكبير أوي6، وقد أكد المتابعون أن الفنان فقد الكثير من الوزن وظهر بنحافة كبيرة واصبح "هيكل عظمي" حد وصفهم.

فيما علق بعض المتابعون أنه مازال بنفس حجمه ولم يفقد أي وزن ولكن ربما لم تكن زاوية التقاط الصورة مناسبة واظهرته بهذه الهيئة.فيما علق بعض المتابعون أنه مازال بنفس حجمه ولم يفقد أي وزن ولكن ربما لم تكن زاوية التقاط الصورة مناسبة واظهرته بهذه الهيئة.

الجدير بالذكر، أن أحمد مكي نافس في دراما رمضان الماضي لمسلسل "الكبير أوي 6"، والذي عاد به للدراما بعد غياب 5 سنوات.

ويحضر حالياً للجزء السابع من العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.