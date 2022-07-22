حاولت تشويه سمعتها أمام شيرين.. أول صورة لوالدة الفنانة غادة عبد الرازق وهذا سر كراهية ابنتها لها!!

في حوار تلفزيوني سابق فجرت الفنانة غادة مفاجأة خلال في برنامج «شيري ستوديو» أمام الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي كان يذاع على قناة «DMC» وذلك بكشفها سرا صادما لأول مرة عن طفولتها.

وحينها قالت الفنانة غادة: «أنا لما كان حد بيسألني في المدرسة ماما بتشتغل إيه، كنت بقولهم ماما سهير زكي ماما بتشتغل زي فيفي عبده، مش عارفة كنت بقول كده ليه».وتابعت غادة حديثها،: «العملية اتفقست، بابا جه المدرسة وقالوله، وأنا مجنونة رقص من صغري بحب الرقص جدا».

وظهرت غادة عبد الرازق في لقاء مع الإعلامي ” مصطفى الأغا ” في برنامجه صدى الملاعب كشفت خلاله عدد من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية وبعض الأحداث والذكريات السلبية التي عاشتها قبل الشهرة والتي أثرت على شخصيتها.

وقالت غادة عبد الرازق أن ما تعرضت له منذ صغرها مازال يؤثر عليها ولم تتمكن من تجاوزه حتى الآن مثل وفاة والدها وهي في سن صغيرة وتخلي والدتها عنها في وقت كانت بحاجة إليها.

تصريحات غادة تكشف عن كراهيتها لوالدتها، والسر يكمن في اعترافها بأن أمها "سابتها" عندما كانت طفلة، كما كشفت غادة عن محاولة والدتها أخراجها من الفن في بداياتها، وكشفت ذلك في لقاء تلفزيوني سابق.