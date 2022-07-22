بهذه الطريقة السحرية أفقدت الشحات مبروك 8 كيلو جرام من وزنه خلال 5 ساعات.. لن تصدق ما هي!

تحدث الشحات مبروك، عن تفاصيل قبوله فيلم «عمهم»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد تصريحاته الأخيرة، بأنه يتبرأ من أعماله الفنية.

وقال الشحات مبروك إنه سعيد بمشاركته في فيلم «عمهم»، وإنه يجسد شخصية الحارس الخاص بالفنان رياض الخولي، الذي يدعى «الجارم»، وأنه تشرف بالعمل مع هذه الكوكبة من النجوم.وأوضح الشحات مبروك ، أنه قدم 21 فيلما لا يحب منهم سوى 4 فقط، قائلا: "أولهم المرشد، دائرة الانتقام، الشجعان وأمريكا شيكا بيكا".

ومن ناحية أخرى، الممثل الشحات مبروك عن طريقة تخسيس فريدة من نوعها خضع لها منذ سنوات أفقدته 8 كيلو جراما في 5 ساعات!وأوضح : "خسيت 8 كيلو في 5 ساعات سنة 1998، دخلت غرفة الساونا الساعة الواحدة ظهرا وخرجت منها السابعة مساء، وفطرت جيدا قبها، وقبل دخولي أوصيت صديق لي أن ينظر علي من زجاج الباب للاطمئنان علي، وإن وجدتني تعبت أخرجني".

وتابع: كنت أخرج بين الحين والآخر لأضع الثلج على رأسي، وأشرب القليل من الماء، 3 ملل، وأدخل مرة أخرى، إلى أن تخلصت من كل الماء في جسمي.يذكر أن الشحات مبروك يشارك في موسم عيد الأضحى 2022 بفيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام،وسيد رجب، محمد لطفي.