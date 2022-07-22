عندما سألوا سمية الخشّاب عن سبب طـلاقها .. ففضحت ماكان يفعلهُ أحمد سعد كـل ليلة دون ذرة خجل ولـم تعد تتحمل.!!

أثارت الفنانة سمية الخشاب مؤخراً ضجة من العيار الثقيل بعد رد على أحد متابعيها على حسابها الخاص بـ تويتر عندما سألها عن كيفية تجاوز أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد .



الخشاب قالت: الفنانة عملت موف أون أزاي، لترد سمية الخشاب : لا الموف أون كان سهل، وكل شوية اكتشف أن ربنا أنقذني، وله حكمة في كل حاجة"، وذلك على خلفية ردها على إحدى المتابعات تسألها عن كيفية عمل موف أون من شخص تحبه.

وكانت قد اتهمت سمية الخشاب أحمد سعد بأنه سبب في دخولها المستشفى وإجراء عملية لإزالة الطحال.

وهو ما كشفت عنه الفنانة حيث قالت انه يعتدي عليها بالضرب بشكل غير طبيعي، وهذا الأمر اعتبرته اسلوب "وحش" في أحمد سعد حسب تعبيرها.



وما إن أكدت الفنانة سمية الخشاب رفضها للعنف ضد المرأة ، مؤكدةً أنها تعرضت له في السابق حتى اشتعل الوسط بأخبار تتحدث عن تعرض الفنانة للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد كلّ ليلة، ولم تعد تتحمل.

في السياق تستعد سمية الخشاب خلال الفترة المقبلة لعدد من المشروعات الفنية المقبلة، والتي تصدرت قائمة أولوياتها بها، مشروعها كمطربة الذي تعرض لعراقيل عديدة، أكدت أن سببها عدم قدرتها على الاستمرارية والجمع بين نشاطها كممثلة ومطربة في آن واحد.