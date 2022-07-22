حقيقة انفصال حلا شيحة ومعّز مسعود ليلة العيد.. هذا ما أكّده والد الفنانة والسبب فاجأ جمهورها !!

أعادت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي نشر صورة كانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد قامت بمشاركتها بمناسبة عيد الأضحى.

وتسببت الصورة بإعادة جدل خلعها للحجاب تزامناً مع عودة ضجة طلاقها من زوجها الداعية معزّ مسعود.وفي الصورة ظهرت ابنتها الكبرى في الصورة تشبهها بشكل كبير حتى ظن البعض أنها حلا وأنها خلعت حجابها مجددًا.

وأظهرت الصورة المنشورة على إنستغرام الدها وهو يحتضن أولادها الأربعة "هنا وخديجة وأحمد وعائشة" من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون

وعلّقت الفنانة "شيحة" على منشورها بالقول: "عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب".

هذا وكانت قد أعادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار تتحدث عن طلاق الفنانة "حلا شيحة" وزوجها "معز مسعود" بسبب خلعها للحجاب وهو ما دفع والد الفنانة لتأكيد أمر حاسم.

"أحمد شيحة" وهو والد الفنانة المصرية حلا شيحة نفى في تصريحات صحافية حدوث الطلاق.

وأكّد والد الفنانة الذي يعمل "فناناً تشكيلياً" أن الصورة التي نشرتها حلا مؤخّراً وكانت سبباً في تفجير ضجّة الطلاق ليست لها، بل إنها لابنتها الكبرى وتدعى "خديجة".

وأضاف والد"حلا": أنه على كل حال حلا لم ترتد الحجاب هي فقط تضع شالا على رأسها، مشيرًا إلى أنها لم تعتزل الفن أيضًا.

وشدد الفنان التشكيلي" أحمد شيحة" تأكيده: أن "حلا مشغولة بولادها حاليًا وعلاقتها بزوجها معز مسعود كويسة جدًا" ما يشكل نفياً قاطعاً لضجّة الطلاق.

وخلال الفترة الماضية كانت علاقة الفنانة المصرية "حلا شيحة" وزجها الداعية الإسلامي "معز مسعودي" موضوع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتكرر بين الفينة والأخرى.