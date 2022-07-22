عندما سألوا الفنانة الأردنية نداء شرارة .. عن سبب رفضها الزواج من الوسط الفني .. تكشف لاول مره عن السر المخفي للعلن .!!

اثارت نداء شرارة الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة خلال لقائها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، بشأن عدم زواجها من الوسط الفني.

مشيرة أن علاقات الوسط الفني غير مبشرة على الإطلاق قائلة: "زوجي المستقبلي لو قالي سيبي الغناء هرفض، وبيجيلي عرسان كثير من على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسة بدري".

مضيفة: "أتمنى راجل سند بمعنى الكلمة، لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، ولازم حد يبقى معايا، ولا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة".

وكشفت نداء شرارة مؤخرا تمها تتمنى أن تؤدي دويتو غنائي مع العديد من الفنانين، منهم كاظم الساهر، مروان خوري، تامر عاشور.