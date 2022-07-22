أشد المواقف حرجاً في تاريخها... ظهور شعر باط نادية الجندي يصدم الجميع ويشعل مواقع التواصل

قد يتعرض نجوم الفن للإحراج والمواقف عديدة في هذا الجانب، لكن نجمتنا اليوم وهي نادية الجندي تعرضت خلال الأيام الماضية لواحد من أشد المواقف حرجاً في تاريخها.

فقد قامت صفحات فنية على مواقع التواصل بتداول صورة لها، ظهرت فيها على غلاف إحدى المجلات.وكانت البداية حين نشرت صفحة “مغارة الذكريات“، صورة لنادية الجندي وهي ترفع يديها على شعرها “الكيرلي”.

وما لفت أنظار الناشطين، هو ظهور شعر أباط نادية الجندي بشكل واضح في الصورة، مما فجر موجة انتقادات وتعليقات ساخرة ضدها.

بينما دافع آخرون عن الفنانة المصرية، معتبرين أن عدم وجود برامج تعديل الصور في تلك الفترة، هي السبب في هذا المشهد.

وتعد الجندي أكثر نجمة حققت نجاحاً في أفلامها طوال مسيرتها ولا يضاهيها في ذلك سوى الزعيم عادل إمام.