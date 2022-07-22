حتى لو كنت كبيراً بالسن.. تناول العسل على الريق للرجال بهذهِ الطريقة هترجعك شباب وقوتك تبقي 100 حصان .!! (طريقة الأستخدام)

يُعد العسل من الأطعمة النقية والطبيعية، يحتوي على نسبة عالية من المركبات النباتية المفيدة الضرورية لصحة الإنسان، لكن يجب تناوله باعتدال، وذلك لسعراته الحرارية العالية، وفي هذا المقال سنُقدم لك أهم فوائد العسل على الريق للرجال،

والكمية الموصى بتناولها يوميًّا لتجنب أضرار الاستهلاك السيئ للجلوكوز والسعرات الحرارية العالية.يجمع النحل رحيق الأزهار، لِيصنع العسل، تعتمد رائحته ولونه وطعمه على نوع الزهور التي يُجمع منها، تحتوي ملعقة كبيرة منه (21 جراما) على 64 سعرا حراريا و17 جراما من السكر، ومركبات نباتية نشطة ومضادات الأكسدة وكميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، لكنه لا يحتوي على أي بروتين أو دهون أو ألياف.

وسنستعرض معك فيما يلي فوائد العسل على الريق للرجال عبر هذه المركبات النشطة على صحة الإنسان:

فوائد العسل للرجال

تعزيز طاقة الجسم: أشارت بعض الدراسات الطبية إلى أن جسم الإنسان يمتص الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة، ما يؤدي إلى رفع الطاقة بسرعة، وزيادة عمليات الحرق، لذا حان الوقت للتخلي عن السكر ومشروبات الطاقة والقهوة والكافين، وتناول العسل بدلًا منها حتى تُساعدك السكريات الطبيعية الموجودة به على تحسين أدائك الرياضي، وتقليل شعورك بالإرهاق خلال التمرين.

فوائد عسل السدر على الريق للرجال

يحتوي عسل شجر السدر على العديد من المواد الكيميائية مثل: البورون وفيتامين ب والسكريات الطبيعية وأكسيد النيتريك، وهو إحدى المواد الكيميائية المسؤولة عن قوة الرجل، كما تُساعد المركبات النباتية الأخرى والفيتامينات والمعادن على زيادة مستوى هرمون التستوستيرون في الدم وتدفق الدم في الأوعية الدموية، وزيادة طاقة الجسم في فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى زيادة الرغبة وتعزيز القوة خاصةً لدى الرجال.



إنقاص الوزن: يُساعد تناول العسل مع كوب من الماء الدافئ على الريق على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، وعلاج السيلوليت والتخلّص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن، وذلك وفقًا لدراسة طبية أجريت عام 2010، نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية،

كما ينصح أخصائيو التغذية باستخدام العسل الطبيعي في نظامك الغذائي، وإضافته إلى المشروبات والمخبوزات والأطعمة بدلًا من السكر المكرر، حتى يُساعد على إعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الحلويات والسكريات.



تقوية جهاز المناعة: يحتوي العسل الطبيعي أو العضوي على بعض الإنزيمات والفيتامينات والمعادن التي تُساعد على تقوية جهازك المناعي ومحاربة الجذور الحرة في الجسم ووقايتك من الأمراض المختلفة، كما أنه يحتوي على مضادات للأكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا، والتي تُساعد أيضًا على تقوية الجهاز المناعي.

الوقاية من الأمراض المزمنة: يحتوي العسل عالي الجودة على العديد من مضادات الأكسدة كالأحماض العضوية والمركبات الفينولية، وأفضل أنواع العسل التي تحتوي على هذه المركبات عسل الحنطة السوداء، ووجدت الدراسات الطبية أن مضادات الأكسدة تُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان، كما أنها تُعزز من صحة العين.



خفض مستوى الكوليسترول الضار: يُساعد العسل عالي الجودة على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية، ويرفع الكوليسترول الحميد، لذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب خاصةً لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الثاني.

من الطبيعي أن يزيد العسل من مستويات السكر في الدم، لكن ليس بنفس القدر الذي يزيده السكر المكرر (السكر الأبيض)، لذا حاول تناوله بحذر خلال يومك.



علاج السعال والتهابات الحلق: يُعد العسل من العلاجات الطبيعية لالتهابات الجهاز التنفسي والحلق والسعال، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة إلى الماء الدافئ مع قليل من عصير الليمون أو اليانسون على الريق لعلاج التهابات الحلق وتهدئة السعال.



تحسين اضطرابات الجهاز الهضمي ومنع الإمساك: يساعد تناول العسل العضوي على الريق في علاج عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، وتحييد الغازات والانتفاخ في الأمعاء والقولون، كما أنه يُساعد على منع الإمساك، ويسهل مرور الطعام خلال الجهاز الهضمي.



الحفاظ على نضارة بشرتك: تناول كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من عصير الليمون على الريق يوميًا، يُساعدك على الحفاظ على بشرتك نقية ونضرة، خالية من الشوائب والبثور، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا.



فوائد العسل على الريق للنساء

أثبتت الدراسات أن عسل النحل على الريق مفيد للنساء إذ يحميهن من الأمراض التي تصيب الرحم ويقي المبايض ويزيد قوتها، كما أنه مهم لتخليص المرأة من الآلام التي تتعرض لها في فترة الدورة الشهرية.