الفنانة نادية الجندي صدمت الوسط الفني وأعلنت موعد زفافها وهي على مشارف الثمانين!! لن تصدق من يكون هذا العريس!

لم يكن جمهور النجمة نادية الجندي يتخيلون أن تعلن عن زواجها من جديد خاصة وأنها على مشارف الثمانين من عمرها.

لكن نجمة الجماهير أشعلت ضجة كبرى قبل أعوام قليلة، معلنة أنها تعيش قصة حب وستعلن عن زواجها.

وأضافت نادية الجندي لعدد من المقربين منها في ذلك الوقت، أنها تعيش قصة حب من شخص من خارج الوسط الفني، مشيرة أنها تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان الزواج.

وقيل وقتها أنها تحب شاباً غير مصري، لكن لم يعلن الزواج كما قالت الجندي، ويبدو أن حبيبها الجديد حدث بينه وبينها أمر أدى إلى قطع علاقتهما لتعود إلى حياة العزوبية.

يذكر أن نادية الجندي تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها الوحيد "هشام" الفنان عماد حمدي وعاشت معه 12 عاماً وتعد أطول زيجة لعماد حمدي ثم حدث الطلاق بينهما، أما الزيجة الثانية فكانت من المنتج محمد مختار وظلت معه لسنوات طويلة، قدما فيها أهم الأفلام منها "الباطنية"، "ملف سامية شعراوي"، "وكالة البلح"، "الخادمة" و"جبروت إمرأة".