نضامها الغذائي سيصدمك.. سر ميرفت امين للحفاظ على رشاقتها وجمالها رغم تخطيها الـ 70 يفاجئ الجميع.

اجابت الفنانة ميرفت على سؤال كيف تحافظ على رشاقتها رغم تخطي عمرها حاجز السبعين، لتكشف مؤخرًا عن هذا السر في أحد اللقاءات التلفزيونية

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حيث قالت الفنانة ميرفت أنها لاتتبع ريجيم من نوع "قطعة ستيك وسلطة وأكل خفيف" بل تلجأ لطريقة أخرى.وأضافت أنها تتبع ريجيم التمر والحليب وتعتمد على تناولهم لفترة طويلة وهذا الريجيم مشبع ومغذي وفي نفس الوقت أكدت انه يمكنها من التخلص من أي وزن زائد" .

وتابعت الفنانة المصرية ميرفت أمين عن النظام الغذائي الذي تتبعه لتحافظ على رشاقتها، وقالت إنّها لا تفضّل حمية على أخرى، لكنها قد تمتنع عن الطعام نهائياً، وتكتفي بالسَلَطة والحساء في الكثير من الوقت.

الجدير بالذكر ان ميرفت أمين، مواليد 1948، من أب مصري وأم أجنبية من اسكتلندا، وأنهت دراستها في المنيا حتى وصلت للمرحلة الثانوية، ومن ثم انتقلت للقاهرة لإكمال دراستها في كلية الآداب بجامعة عين شمس.