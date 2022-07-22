فسختي خطوبتك من الفنان عادل إمام ورفضتي تتجوزيه.. ليه؟ هذه النجمة الشهيرة أجابت دون تردد وكشفت السر الخطير!!

تزوج النجم الكبير عادل إمام من فتاة من خارج الوسط الفني وتدعى هالة الشلقاني، وهذا ما يعرفه الكثير من الجمهور.

لكن لا يعلم كثيرون أن عادل إمام قبل زواجه من الشلقاني كان قد خطب الفنانة مديحة حمدي، قل أن يفشل مشروع الزواج ويتم فسخ الخطوبة.

فقبل زواج الزعيم من السيدة هالة والدة أبنائه ورفيقة عمره ونجاحاته، كان له تجربة سابقة لم تكلل بالنجاح مع مديحة حمدي حيث خطبها في فترة السبعينيات واستمرت الخطبة لعدة أشهر ثم حدث الانفصال ليكمل كل منهما حياته بعيداً عن الآخر.

وقالت مديحة حمدي في تصريحات سابقة عن أسباب فسخ خطوبتها قبل زواجهما: "هذا الأمر مر عليه أكثر من 40 عامًا، وكل ما يمكن أن أقوله في هذا الشأن أنها كانت تجربة ولم تكتمل .

ولم يقف أحدنا في طريق الآخر بل أكمل كل منا حياته بعيد تمامًا عن الآخر، سواء الحياة الشخصية أو العملية، ولا نتحدث في هذا الموضوع لأن كل منا تزوج وأصبح له بيته وأبناؤه وحياته الخاصة بل دائمًا تصريحاتنا عن أعمالنا الفنية فقط.