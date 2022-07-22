مفاجأة تهز الشارع المصري.. نيرة أشرف شاركت في عمل سينمائي سابق مع عايدة رياض.. الفنانة أكدت امراً هاماً !!

بعد انتشار شائعات زلزت الشارع المصري تفيد بمشاركة نيرة أشرف في عمل سينمائي سابق، ردت الفنانة عايدة رياض على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً، عبر عدد من صفحات ومجموعات السوشيال ميديا.

وقطعت الفنانة عايدة رياض الشكوباليقين لتؤكد ان هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنها لم ترَ نيرة أشرف في حياتها.وأعربت عايدة رياض عن استيائها من الزج باسمها في مثل هذه القضايا، دون الرجوع لها للتأكد من حقيقة الأمور قبل تصديرها للجمهور.

وكانت الأنباء قد تداولت على يد مخرج مغمور، يدعى مؤمن نور حول اصطحابه نيرة أشرف للاجتماع بعايدة رياض قبل وفاتها، لدراسة دورها في فيلم مشترك معها.

مخرج يدعي مشاركة نيرة أشرف وعايدة رياض في فيلم

وادعى المخرج مؤمن نور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، في منشور كتبه بالتزامن مع توقيت مقتل نيرة أشرف، أنه كان مخرجاً لفيلم بطلتيه هما عايدة رياض والطالبة المغدورة.

وكتب مؤمن نور عبر حسابه الخاص على فيسبوك، قبل حذف المنشور بعد بدء تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الله يرحمها نيرة كانت هتبقي نجمة كبيرة وليها مستقبل وهحكيلكم كواليس.. كانت داخلة معايا عمل فني وهتطلع بنت عايدة رياض وخدتها وروحنا لها لقيت مدام عايدة بتقولي يخرب بيتك أنت جايب واحدة نسخه مني".

تابع نور: "وفعلا نسخة منها وهي صغيرة والكلام اللي بقوله ده تقدروا ترجعوا للأستاذة عايدة وتعرفوا منها إن البنت كانت فرحانه وعاملة زي الطفلة ومتحمسة جدا أنها هتعمل حاجه تضيف لها وأنا وعدتها إني هخليها أهم حد على السوشيال وهديها دفعة كبيرة للأمام وهخلي قنوات وجرايد تتكلم عنها وتعمل معاها لقاءات".

أضاف المخرج المغمور: "وقولت لها إنسي الجانب السيء في حياتك وما تركزيش مع حد أنتي هتبقي في حتة تانية خالص وهي كانت جميلة جدا وعندها كاريزما وقبول رهيب لكن للأسف الكلب ده كان دايما يبعت لها من أكونتات فيك وكانت بتوريني وكلمته مرة فون وهددته ومن ساعتها وهو بيتلاشاني عشان عرف إني غبي".

أكمل: "طبعا أنا بحكي الكلام ده لأني بقالي ٤ أيام مش قادر أخد قرار إني أبدأ العمل ولا لا وحاسس إن في حد ماسكني من رقبتي وخانقني ومش طايق أبص في ورق .

وخدت القرار بإني أغير كل حاجة حتى النجوم عشان كده ذكرت لكم القصة دي لأني مش هقدر أجيب واحدة تعوض مكان نيرة والشغف اللي عندي راح وقلبي اتكسر والله وتعبت وكل دقيقة بفتكرها ومش قادر تعبان جدا".

يذكر أن جريمة قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، كانت قد هزت المجتمع المصري بأكمله في العشرين من يونيو الماضي، قبل أن يُحكم على قاتلها بالإعدام شنقاً لثبوت تهمة القتل العمد عليه، بعد أكثر من جلسة مداولة للحكم.