مجنونة الفنان هاني شاكر اللبنانية تثير جدلاً واسعاً باستقبالها الغريب له.. لن تصدق بماذا لقبها الجمهور؟! - صورة

اثارت "مجنونة هاني شاكر" كما أطلق عليها المتابعون الجدل في مشهد التقطته عدسات المصورين في لبنان، حيث بادرت باستقبال الفنان هاني شاكر بطريقة عجيبة استحوذت على اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت المعجبة بعباءتها السوداء بين الجموع، وما ان حضرت سيارة الفنان هاني شاكر هبّت مسرعة إليه لتصافحه، بينما هيأ لها الحضور الأمر نظرًا لما لمسوه من حب جارف منها تجاه الفنان هاني شاكر.

لتنهال التعليقات على الفتاة ما بين الاعجاب الشديد بطريقة تعبيرها عن حبها للفنان هاني شاكر، بينما اتهمها آخرون بالمبالغة، وكتب أحدهم: "جميل طريقتها في التعبير ولبسها هاد اللي بيكشف عن اعجابها"، بينما رد آخر: “العقل زينة”.