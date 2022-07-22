اتذكرون الفنانة سلمى المصري.. لن تصدق ان هذه الفنانة الشهيرة إبنتها.. والمفاجأة بزوجها من ممثل شهير!

تداول عدد من رواد السوشال ميديا صورة حديثة تجمع الفنانة السورية مها المصري وابنتها الكبرى ديما بياعة والصغرى ريم عدنان.

وحظيت الصورة بردود فعل واسعة جدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعض التعليقات لتسلط الضوء على عمليات التجميل المبالغ بها التي ظهرت في الصورة، فيما انتقد عدد كبير الفنانة مها المصري معلقين أنها شوهت نفسها بكثرة العمليات، خاصة أنها كانت فنانة في غاية الجمال.

كما حظيت ابنتها ديما بنفس الانتقادات على الرغم من أن بعضهم رأى أن ملامحها لم تتغير وأنها الوحيدة التي حافظت على شكلها مقارنة بوالدتها وشقيقتها ريم.

أما النصيب الأكبر في التعليقات فكان من نصيب الابنة الصغرى ريم لا سيما أنها ليست ممثلة وظهورها على السوشال ميديا نادر بعض الشيء.

رأى عدد كبير من رواد السوشال ميديا أن ريم قريبة الشبه من والدتها أكثر من شقيقتها ديما، وأكد كثيرون أن ريم تبدو أكبر من ديمة عمرا نسبة لملامحها.