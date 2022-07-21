من جديد .. الحسناء السعودية رهف القحطاني تحدث ضجة بسبب فيديو على البحر مع صديقتها وصراخها يعرضها للجدل.!! (شاهد فيديو)

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​رهف القحطاني​ جدلاً واسعاً مجدداً بسبب فيديواتها البحرية.

ونشرت القحطاني فيديو جديداً يرصد سقوطها في البحر عن طريق الخطأ، بعدما أوقعتها صديقتها خلال محاولتها تسريح شعرها.

وبدأت القحطاني بالصراخ وسط هلع صديقتها التي سألتها إذا كانت تجيد السباحة، ثم رمت لها طوق النجاة.

وكانت رهف، قد تعرضت لغرامة مالية ضخمة قيمتها 400,000 ريال سعودي مع زميلتها مروج الرحيلي، بسبب نشرهما مجموعة من الصور والفيديوات بإطلالات فاضحة في إجازتهما على جزر المالديف، من ضمنها لقطات بالبيكيني.

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