هل تذكرون المتحول الإماراتي بدر خلف ؟... شاهدوا مـاذا حصل لـه اليوم والذي أفرح كـل الخليجيين والعرب.!!

نشر خبير التجميل الإماراتي المثير للجدل، بدر خلف، المعروف بـ باسم كيكة، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق سناب شات تحدث فيه عن تعرضه للتحرش.

وقال خلف في الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، "كنت ماشي في الشارع، وشاب ماشي من خلفي يقول: يا حلو يا زين.. ممكن رقمك".

وأوضح بدر خلف أنه أول مرة يعرض لهذا الموقف، وأنه عندما التف للشاب وأزاح الكمامة عن وجهه، ظهر شاربه ولحيته له، ففرع الشاب.



من هو بدر خلف

هو إعلامي إماراتي بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

فيسبوك وتويتر، واهتم بالظهور على البرنامج الأكثر شهرة في الخليج سناب شات،

بث خلالها فيديوهات قصيرة حث فيها الفتيات على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.



بعد دراسته للإعلام، اتجه لتقديم برنامج عن موضة الرجال على موقع الفيديوهات يوتيوب ثم اهتم بعد ذلك بتقديم كل ما يتعلق بالمرأة، عقب دراسته أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.



يعتبر بدر خلف من النجوم المثيرة للجدل الذي تتعرض للانتقاد بسبب سلوكها الغير مرغوب القيام به في الوطن العربي، حيث أنه يعتبر من الشخصيات الذي تقوم بتقديم فيديوهات غير لائقة ولا تناسب الرجل العربي مما عرضه للانتقاد من المتابعين بشكل كبير .