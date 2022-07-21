النجم المغربي سعد لمجرّد لم يتردد في استفزاز الجميع وظهر بملابس نسائية.. والجمهور: إيه دا يا فنان!!

مرة جديدة، يثير النجم المغربي سعد لمجرد ضجة كبيرة بين جمهوره بسبب إطلالاته غير التقليدية والاستثنائية التي يختارها منذ فترة.

وظهر لمجرد في أحدث ظهور له بجاكيت رسمية بيضاء فضفاضة نسّق معها بنطالاً أسود وقميصاً من الدانتيل المخرّم، بقماش وتطريزات أنثوية، وهو ما عرّضه للكثير من السخرية

والانتقاد من البعض، واصفين اختياره بالسيئ وغير المناسب له.وأكمل سعد إطلالته الاستثنائية بقبّعة بنية اللون وبروشين كبيرين زيّن بهما الجاكيت الأبيض وأضاف إليها لمسة من لمساته الخاصة في عالم الموضة.

ولكن القميص المخرّم بقماش الدانتيل عرّضه للانتقادات والتعليقات القاسية، مطالبين إياه بالتنّبه لهذه الهفوات، لافتين إلى أن ليس من الطبيعي مجاراة كل تصاميم عالم الموضة، بل لا بدّ من اختيار الأفضل.

ولقي سعد لمجرد هجوم كبير من الجمهور فقال أحدهم: إيه دا يا فنان؟!! وقال آخر: عيب التشبه بالنساء وملابس لم تكن موفقة أبداً.

من جهة ثانية، حرص النجم المغربي على زياره زميله الفنان حميد الحضري في المستشفى، حيث خضع لجراحة لاستئصال ورم على مستوى الرأس.

وشارك الحضري متابعيه على "إنستغرام" بصور بدا فيها مع سعد وأرفقها بهذا التعليق: “رغم سنوات ما تلاقيناش ما تبدل فيك والو خاي سعد، مازلت الفنان الخلوق الراقي الجميل والصديق الوفي، كنشكرك من القلب على الزيارة ديالك والدعم المعنوي والمحبة الخالصة وكنتمنى الله يبعد عليك كل مكروه، ويسخر ليك في مشاريع حياتك القادمة، يا مرضي الوالدين".