في عمر ابنها.. خطوبة النجمة ريم البارودي من نجل زميلتها الممثلة تشعل السوشيال ميديا وتصدم الجمهور.. والفنانة تغازله: وسيم جداً !!

ضجت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بأنباء خطوبة الفنانة ريم البارودي على نجل الفنانة وفاء عامر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لريم البارودي وهي تمسك بنجل وفاء عامر ويدعى عمر خلال احتفالية، وهي تغازله: وسيم جداً، مؤكدين أنها من حفلة الخطوبة.

ونفت مصادر مقربة من البارودي صحت هذه الأنباء مؤكدين أنها مجرد إشاعة، وقد تسبب الفيديو المنتشر في إحداث إرباك ولبس لدى الجمهور بشأن خطوبتها عليه.

وقالوا إن عمر في الأصل لا يزال شاباً صغير السن والفارق بينه وبين ريم البارودي كبير جداً حيث يبلغ عمرها 43 عاماً.

مشيرين لعلاقة صداقة قوية تجمع بين ريم البارودي وأسرة الفنانة وفاء عامر، حيث تتردد ريم البارودي دوما على منزل أسرة وفاء عامر في زيارات ودية.