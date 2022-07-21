ما تغركش جرآة الأفلام ... خناقات كريم عبد العزيز مع أخته ياسمين بسبب ملابسها (أنا رجل شرقي وغيور)

دائما ما يبحث روّاد السوشيال ميديا عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان كريم عبد العزيز.

حيث كشف في لقاء سابق له مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن العقدة التي تسببت له في حياته وعلاقته بزوجة أبيه بعد انفصاله من والدته وكيف عانت الأخيرة من تحديات كبيرة من أجل تربيته مع أخته ياسمين رافضه لكل عروض الزواج.

وقال النجم كريم عبد العزيز إن العقدة الي اتخلقت جواه إن والده ترك المنزل.. مضيفا بقوله: وحا أقولك ليش لن امي بميت راجل ست جامدة وقوية وبتاع تحديات وربت ولادها وقعدت عليهم وما تجوزت انا واختي قعدت ربتنا".

وأضاف عن علاقته بزوجة والده الثانية: "عايز أقول لك على حاجة أنا مرات أبويا هي أمي الثانية.. احنا البيت مكانش فيه جوزت الأب التقليدية الي الجوزه الثانية بتعلق العيال في الليل وتكهرب بايسمين وتعلق في كريم".

وكشف عن موقف من خلاله ابتدى يتقبل بزوجة أبيه ويعتبرها كوالدته قائلا: "لما كان أبويا يولع فيا في مشكلة وتدافع عني فحبتها فكسبتني وبعدين أكلمك بأمانة عمرها ما كانت جوزت أب وعمرها ولا كان ولدي جوز ام لبنتها".

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز في اللقاء الذي تابعه عن علاقته بأخته ياسمين الوحيدة وعن خناقاتهم الكبيرة مؤكدا بأنه رجل شرقي وغيور وكان يسألها دائما "رايحة فين وجاية من فين وبتعملي إيه مين الي بيكلمك ليه كلمتي فلان حلو اللبس ده لا مش حلو بلاش".

وأكد في الوقت ذاته بأنه "عمره ما مد إيده على أخته ياسمين ولا على أي ست ثانية رغم خناقاتهم الكثيرة وهما صغيرين، كما إن والدهم عمره ما مد إيده عليهم".

وتصدر فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز شباك التذاكر مؤخرا بعد طرحه في السينما وحقق نجوم الفيلم نجاحاً كبيرا بإشادة الجمهور.