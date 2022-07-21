أجمل بمليون مرة من ياسمين صبري .. زوجة محمد إمام تظهر أخيراً لعدسات الكاميرات وجمالها يشعل مواقع التواصل!!

حرص النجم محمد إمام على اصطحاب زوجته نوران طلعت، في العرض الخاص لفيلمه الجديد "عمهم" في ظهور نادر لها على الإعلام.

ولفتت الشابة الأنظار بأناقتها وجمالها وملامحها الهادئة، وبدت في غاية الحماس إلى جانب زوجها، خاصة أنها لا تظهر معه في الحفلات والمناسبات الفنية ولا حتى بصور خاصة عبر حساباته الشخصية، حيث يصرّ النجم المصري على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور المنتشرة للنجم المصري وزوجته الحسناء ولاحظ العديد منهم العلاقة المميزة التي تجمع بينهما، متمنيين لهما المزيد من السعادة في حياتهما الزوجية.

يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، ومحمد ثروت.