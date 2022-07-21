إمتى هنشوف عفاف شعيب تقلع الحجاب زي باقي الفنانات.. إيناس الدغيدي سألت والفنانة صدمتها بإجابتها!!

ما بين طلاقها، حجابها، و مواضيع اُخرى متعلقة بالوسط الفني، تعددت تصريحات عفاف شعيب خلالها حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة و الجريئة" في وقت سابق مع إيناس الدغيدي.

و كانت عفاف شعيب واضحة و صريحة في جوابها حول السبب الحقيقي لطلاقها من المنتج رياض العريان و ذلك بسبب عدم اخلاصه لها. حيث سمعتهم يتحدث على الهاتف الخاص بالمنزل لعدم وجود هواتف نقالة ذلك الوقت، و اكدت أن الموضوع حدث صدفة و لم تكن تراقب زوجها أبداً.

من جهة ثانية واجهت عفاف شعيب إتهامات من قبل شيخ الحارة بما قيل أنها "شماتة" منها بأصالة بعد سماعها خبر طلاقها من طارق العريان،إلا ان عفاف شعيب أنكرت هذا الأمر وقالت:"مافيش بيني و بين أصالة أي حاجة خالص و لا عمري شفتها و لا تقابلت معاها".

أما حول موضوع حجابها و إن كانت ستخلعه مثل ما فعلت بعض فنانات جيلها فأكدت عفاف شعيب أنها لن تخلع الحجاب إلا في قبرها، و أكدت أنها لا تملك تفسيراً لقيامهن بذلك إلا أنها لا تتدخل في أحد.