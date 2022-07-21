لية اتجوزتيه عرفي بدون علم زوجته؟ غادة عبد الرازق فجّرت مفاجأة بشأن زواجها السري من نجم المنتخب المصري!!

العلاقات بين الفنانات ورجال كرة القدم بدأت منذ سنوات طويلة، وظلت مادة ثرية لاهتمامات الجمهور.

وكان حارس منتخب مصر سابقاً، الكابتن عصام الحضري قد تحدث مؤخراً عن حقيقة زواجه العرفي في دبي، وموقف زوجته.

وقال: "مراتي بقت تغير عليا أكتر من زمان، وهي تعبت معايا في تربية ولادي وكبرتهم وعندنا فرح العروسة شاهندة في شهر 10".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "من وأنا عندي 23 سنة ومراتي تعبانة معايا ومكنتش وقتها بتغير لكن لما اعتزلت الكرة بقت تغير أكتر".

وأوضح: "اللى روجوا زواجي العرفي في دبي كلامهم غير منطقي ولو عايز اعمل كده هاعملها في مصر، ولكن الأمر لا يتعدى كونه شائعة، وباخد الأمور دي بالضحك والهزار والكوميديا".

غادة عبد الرازق وعصام الحضري

وفي وقت ساق وبعد تداول أنباء زواجهما عرفياً، نفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".