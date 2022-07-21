اخيرا المستور ينكشف.. سر سقوط نعش سمير صبري وصراخ نادية الجندي عند قبره.. ما حدث أبكى الكل ولا يٌصدق !

شهدت جنازة الفنان سمير صبري، مظاهرة حب والتي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أصدقائه وتلاميذه بالوسط الفني والإعلامي ومحبيه وجمهوره.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جثمان الفنان القدير سمير صبري، ميرفت أمين، سميرة أحمد، نادية الجندي، دنيا سمير غانم، الدكتور أشرف زكي، هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ونادية مصطفى، وفاء عامر، هاني رمزي، داليا البحيري، سوزان نجم الدين، ونهال عنبر التي حرصت اصطحاب الجثمان منذ مغادرته المستشفى إلى مسجد الشرطة لأداء الصلاة عليه.

شهدت جنازة الفنان سمير صبري، مظاهرة حب والتي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أصدقائه وتلاميذه بالوسط الفني والإعلامي ومحبيه وجمهوره.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جثمان الفنان القدير سمير صبري، ميرفت أمين، سميرة أحمد، نادية الجندي، دنيا سمير غانم، الدكتور أشرف زكي، هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ونادية مصطفى، وفاء عامر، هاني رمزي، داليا البحيري، سوزان نجم الدين، ونهال عنبر التي حرصت اصطحاب الجثمان منذ مغادرته المستشفى إلى مسجد الشرطة لأداء الصلاة عليه