جوزي بيخلص بسرعة وأنا مبلحقش وعاوزة أكتر أعمل إيه... الدكتورة هبة قطب تصدم عروسة برد صادم لا يتخيله عقل بشر .!! (شاهد فيديو)

عبرت عروس شابة خلال اتصال هاتفي مع الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقت الأسرية، عن امتعاضها مما يحدث مع زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

وقالت خلال الاتصال الهاتفي أنها تزوجت من شهرين لكنها غير راضية عن العلاقة مع زوجها الذي ينهي العلاقة بشكل سريع قبل أن تصل لمتعتها.

ردت الدكتورة هبة قطب أن الذي يحصل في فترات الزواج الاولى لانعلق على استمتاع الزوجة الا بعد شهرين ثلاثة ولانعلق على سرعة القذف عن الزوج الا بعد شهرين ثلاثة لأن المسألة تبدأ بأنها مهمة يجب أن تؤدى بشكل سلمي لايخلوا من الألم وتثبيت أوضاع كاتساع القناة المهبلية والتواصل العضلي العصبي لذلك نعطي فرصة شهرين ثلاثة دون تعليق على الموضوع حتى نعرف تطور الأوضاع.

واختتمت بالقول: انتي لازلتي تحتاجين لفترة شهر وتحاولوا مع بعض وتتحدثي لزوجك أن تحتاجين لمداعبة أطول وهذا أمر طبيعي