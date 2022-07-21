كلام أحمد أبوهشيمة عن طليقته ياسمين صبري أذاب مذيعة العربية من الإعجاب !!

أثارت إجابة رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وحديثة لأول مرة عن الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالهم إعجاب إعلامية العربية "سارة الدندراوي".

جاء كل ذلك خلال مشاركة رجل الأعمال على برنامج "تفاعلكم" الذي يُبث عبر شاشة قناة "العربية".وفي اللقاء تحدث عن الفنانة ياسمين صبري وأعرب بأنه يحوي بداخله كل التقدير والأحترام للفنانة بالرغم من كل ماحدث بينهما.

وقال رجل الأعمال خلال المقابلة بعد سؤال عما يقوله في الفنانة: "كل التقدير والاحترام والمعزة لـ ياسمين" وهي الإجابة التي أثارت اعجاب الفنانة كما بدا على ملامح وجهها.

هذا الإجابة أثارت إعجاب المذيعة إذ بدا ذلك على ملامحها لحظة الردّ وهو الرد الذي أثار إعجاب الجمهور أيضاً.

هذا وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن زوجها رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة بعد عامين من زواجهما، وهذا ما جعلهما يتصدران محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.