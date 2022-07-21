عندما سألوا إلهام شاهين عن رأيها الصريح في سمير صبري.. لن تصدّق ما أكدّته: قلة أدّب !!

بعد مأساة وفاته منذ أسابيع قليلة كانت قد خرجت الفنانة إلهام شاهين كاشفة عن رأيها وعلاقتها بالراحل سمير صبري.

وقال إلهام شاهين عن الفنان: إنه أنفق كل ما يملك على الفن وأهل الفن ولم يبخل بمساعدة أي شخص. وبيّنت الفنانة أنه كان دائماً بجانبها في جميع أزماتها، لافتة إلى أن الحديث عن زواجه وإنجابه من فنانة يعتبر "قلة أدب".

وبيّنت الفنانة أنها تعرضت للعديد من الحوادث في مجال التمثيل، وذلك بسبب رفضها الاستعانة بدوبلير للمشاهد الخطيرة، مما عرضها للحرق والغرق.

جدير بالإشارة أن الفنانة إلهام شاهين تعيش حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً، كان آخرها مسلسل بطلوع الروح من تأليف محمد هشام عبية.

ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وضم عدداً كبيراً من الفنانين من بينهم منة شلبي، محمد حاتم، أحمد صلاح السعدني، وجلال العشري.