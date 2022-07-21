خمن من يكون هذا الطفل الذي يمسك نور الشريف به!! ممثل شهير غدر به الزمن فصدم الجميع: هاين عليا أرمي نفسي من البلكونة!!

في العديد من الأفلام في السينما المصرية والأعمال الدرامية فترة الثمانينات والتسعينات، لفت الطفل الممثل شريف إدريس أنظار الجمهور لملامحه البريئة وتمثيله المتقن.

شريف إدريس غاب عن التمثيل لسنين طويلة وعاد في رمضان 2016 حيث شاهدنا أول ظهور له بعد كل هذه السنوات في مسلسل "الخروج".عند مشاهدة الصور بين الماضي والحاضر، ستلاحظون كيف لم تختلف ملامح الطفل شريف إدريس الذي سترونه شاباً.

وفي مارس الماضي تصدر اسم الممثل المصري شريف إدريس مؤشرات البحث و"الترند"، بسبب منشوره الأخير الذي أعلن من خلاله اعتزال العمل الفني بعد سنوات طويلة من عمله به.

وصدمت كلمات شريف إدريس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها على نطاق واسع، حيث عبر الممثل المصري عن غضبه الشديد من الوسط الفني.

مؤكداً أن العمل به أصبح صعباً للغاية ويحتاج للكثير من المعارف والعلاقات الخاصة، مشيراً إلى أن الأمر وصل من قبل مساعدي الإنتاج إلى طلب المال منه بشكل صريح لعرض أدوار عليه.

وأضاف شريف إدريس، في كلماته، أنه لا يستطيع حالياً الإنفاق على عائلته وأولاده، ويراوده الكثير من الأحلام السيئة بسبب ما يمر به من سوء حال.

وأنهى شريف كلماته بأنه لن يعود للعمل الفني مجدداً بعد منشوره، حتى إن عرضت عليه أدوار بطولة، وطلب من متابعيه البحث معه عن فرصة سفر وعمل خارج مصر لكي يأمن حياة عائلته.