صورة نادرة للدنجوان رشدي أباظة تجتاح مواقع التواصل وهو يرتدي الحجاب.. شكله صدم الجميع

انتشرت صورة نادرة منذ فترة للفنان المصري الراحل رشدي أباظة ظهر فيها وهو يرتدي الحجاب، وأثار ذلك استغراب الجمهور، كما ظهر من دون أي قطعة ملابس من الجهة العليا.

وأكد بعض المتابعين أنها لا بدّ أن تكون من إحدى المشاهد التي مثلها بحياته.يذكر بأن رشدي أباظة لم يضع في حساباته أن يكون ممثلا، ولكنه في عام 1948 حينما شاهده المخرج ​بركات​ ووجده يتمتع بجسد رياضي، رشحه ليشارك أمام ​فاتن حمامة​ بدور في فيلم “المليونيرة الصغيرة”.

وقتها فكر رشدي أباظه بأنه قد يجد فرصة أكبر في إيطاليا، فسافر إلى هناك على أمل أن يصل إلى العالمية، ولكنه عاد إلى مصر من دون أن يحقق هذا الحلم، ليقدم أدوارا صغيرة ككومبارس في أفلام، منها رد قلبي ودليلة وجعلوني مجرما وموعد غرام، وذلك قبل أن يصعد على سلم النجومية.

يشار إلى أنّ رشدي أباظة ولد في عام192، لأب مصري هو سعيد أباظة ينحدر من عائلة ثرية ومعروفة في مصر، ولأم إيطالية تيريزا لويجي، درس في مدرسة سان مارك في الإسكندرية.