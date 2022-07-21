اتزوجتي أبوهشيمة فعلاً؟!! الفنانة مي عزّ الدين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور لا يصدق - صورة

أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الفضاء الافتراضي بنشر وتداول صورة للفنانة مي عزّ الدين.

والصورة المتداولة اعتبرها مدونون بمثابة الرد على حقيقة زواج الفنانة من رجل الأعمال الشهير "أبوهشيمة".وتضمنت صورة الفنانة المتداولة إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها خطفت بها النجمة مي عز الدين الأنظار.

وعند البحث عن الصورة تبيّن أنها جاءت في أول ظهور للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

وعلى صورة الحسناء المصرية كان قد تفاعل الفنانون بشدة فيما علّق بعض الجمهور متسائلين هل تزوجة من أبو هشيمة فعلاً.

جدير بالإشارة أن مي عزالدين شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "جزيرة غمام"، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بعد ظهورها بدور مختلف لم يسبق لها أن قدّمته على مدار مشوارها الفني.

، وأعادت اكتشاف نفسها في دور "العايقة أو نوارة" الذي قدّمته في المسلسل.والمسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.