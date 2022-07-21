ميريهان حسين بتصريحات جريئة ومثيرة للجدل.. أتفتحت نفسي ع الجواز يالا يارجالة باب الطلب مفتوح !! والمفاجأة الصادمة برد فعل الجمهور!

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعينها حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام لقطات من حفل زفاف بن أفليك وجينفير لوبيز عبر وعلقت: "فتحتوا نفسي على الجواز".

وكتبت ميريهان: "مبروك حبيبتي چوچا و حبيب قلبي بنبونة ربنا يسعدكو خلوا بالكو من بعض، حبايب الحساد كتشيييير، خمسة عليكم".

مضيفة: "فتحتوا نفسي والله، يالا يا رجالة باب الطلب مفتوح رجالة بس اشباه رجالة لا، كدابين نو، بخلاء نو، عنين زايغة و رمرمة وعط غور من وشي، الجادين يتفضلوا وولاد التييت يتنيلوا".

ورد الجمهور في العديد من التعليقات كان أبرزها تعليقات نجوم الفن، حيث كتب لها مصطفى بسيط نجم مسرح مصر: " انتى عامله كاستنج للجوازه"، وكتبت لها إيمان العاصي: "كده مش هنتجوز خالص".

ويذكر أن ميرهان ظهرت لأول مرة على شاشة السنيما، من خلال فيلم عمر وسلمى 2أعتادت الفنانة ميرهان حسين على نشر فيديوهات وصور لها وهي تغني، أو تصنع مكياجًا تنكريًا يحول ملامحها لنجمات أخريات، وكثيرًا ما تستخدم مريهان تطبيقات الهاتف المختلفة لتغيير شكلها أو إضافت بعض الرسوم والأشكال المضحكة للفيديو أو الصورة.