سائق توك توك تقدم لفتاة شديدة الجمال وبعد رفض والدها لة .. هذا ما فعله سراً بالفتاة اثناء مرورها بالشارع يشيب له رأس الوالدان.!! (تفاصيل مثيرة)

لا حياة لمن تنادي .. الله يسهلك احنا بنتنا مش هينفع تتجوزك انت ليك حياة مختلفة عننا ومش هينفع تكونوا لبعض .. هكذا انهي الاب حديثه مع سائق التوك توك الذي تقدم لابنته ولكن الشيطان رفض أن تكون النهاية هكذا فبدأ يأتي لصديقه ويحدثه كيف يمكن أن تقبل أن يتم رفضك ..

وتمر سنوات ويظل سائق التوك توك رغم زواجه بأخري وزواجها بآخر تحدثه نفسه بها وبأنه كان يستحقها أكثر منه فقام بأفعال خادشة كانت نتيجتها السجن والإحالة للمحاكمة ويفضح بين أهل منطقة الخليفة بعد أن تحرش وخدش حياء بنت منطقتهم.

حصلت أحدى المواقع المصرية على أقوال فتاة الخلفاوي أمام جهات التحقيق بعد أن وجهت النيابة للمتهم اتهامات هتك العرض وخدش الحياء وجاءت كالآتي

س|ما تفصيلات بلاغك ؟ ج | إلى حصل انا كنت راجعه من منطقة الخلفاوي وفي طريقي لبيتي يشارع إبراهيم تكلا واثناء مروري بشارع روض الفرج زنق عليا توك توك وقعد يردد انا عارف انك متجوزه ولكن ولا يهمني وكان بيعاكسني بالفاظ خادشة للحياء العام يعف لساني عن ذكرها

وحاولت اننا اتجنبه ودخلت اتجاه الشمال في شارع ضيق وبعد كده دخل ورايا وكان مستمر في الالفاظ اللي كان بيقلها لغاية ما طلع ايديه الشمال من التوكتوك وجذبني من همومي وأمسك جسدي وبعد كده انفعلت وزعقت جامد في الشارع وقلت له احنا ولاد مله واحده عيب وطلعت موبايلي علشان اصوره وحاول يمنعني من التصوير

وكان في ناس في صيدليه العزيز الكائنة بشارع امین الدین خرجه علي صوت زعيقي واتجمعت الناس اللي كانت ماشية في الشارع وهو جري بالتوك توك وانا قعدت ازعق وأقول والله لعمل لك محضر فكان في شاب اسمه ابانوب واقف في الشارع

وقال لي لو هتعملي محضر هجي اشهد معاكي باللي حصل واللي شفته واخدت رقم تليفونه علشان استدعيه للشهادة وبعد كده روحت علي البيت وحكيت لبابا اللي حصل ورحنا على القسم وعملت.

وباشرت نيابة شمال القاهرة التحقيقات وأمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها بالقوة إذ نفث الشيطان في نفسه البغية وأوقد نيران رغبته الدنية فتحين سيرها بمفردها وما أن ظفر بها حتى استطالت يده مناطق جسدها وحيائها هاتكا عرضها.