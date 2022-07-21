إبنة الفنانة داليا البحيري كبرت وصارت أجمل من والدتها بمليون مرة .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها والجمهور: ملكة جمال !-صورة

استعادت الفنانة داليا البحيري كواليس احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الوحيدة قسمت فريد المرشدي، ونشرت صورة لها برفقة ابنتها التي تغيرت ملامحها وصارت طول والدتها، بعكس آخر جلسة تصوير جمعت بينهما وتم نشرها منذ عامين فقط.

ونشرت الفنانة داليا البحيري الصورة عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت عليها قائلة: "إنها تضيء عالمي، جوهر وجودي، أحبك كيكي".

وجاءت أغلب التعليقات لتعبر عن دهشة الجمهور من التحول الكبير في شكل ابنتها قسمت، وتوقع الجميع أن تصبح ملكة جمال مصر مثل والدتها، كما أشاد الجمهور بجمال قسمت الذي يفوق جمال والدتها.