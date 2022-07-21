خمنوا من تكون هذه الطفلة التي في الصورة كبرت وصارت من أجمل الفنانات في الوطن العربي.. لاقت أعمالها الفنية نجاحاً واسعاً !!

تظهر في الصورة واحدة من أجمل وارق الممثلات في الوطن العربي، جمالها رافقها منذ الصغر لتكبر وتصبح من أهم نجوم الفن وتكتسب شهرة واسعة، هذه الطفلة هي درة التونسية.

درة التونسية هي فنانة وممثلة شهيرة من تونس لها الكثير من الأعمال الفنية في المسلسلات والأفلام السينمائية التي لاقت رواجاً كبيراً ومؤخراً ذاع سيطها بعدما تزوجت من رجل أعمال مصري شهير وكانت الزوجة الثانية لتصبح محط الأنظار فما هي السيرة الذاتية للفنانة درة التونسية.

ولدت درة إبراهيم زروق في تونس وتخصصت درجة الماجستير في العلوم السياسية وهي مقيمة في مصر اليوم. انضمت درة التونسية إلى فرقة "التياترو" وقد دخلت الفن حينها عندما شاركت في أول مسرحية لها تحت عنوان "مجنون".

كانت الفنانة درة التونسية قد أعلنت عقد قرانها يوم 3 نوفمبر 2020م، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل فاخر، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام بإطلالات مميزة جعلتها حديث الميديا.

اختارت درة التونسية في زفافها فستان من تصميم اللبناني الشهير زهير مراد، وقيمته وصلت لـ 3205 دولار وهذا أثناء عرضه في لأحد المواقع الخاصة بالأزياء الشهيرة وسعره يعادل 48 ألف جنيه.

وظهر أيضاً زوجها في جلسة تصوير عقد القرآن وهو يرتدي ساعة ماركة رولكس وسعرها وصل لـ31 ألف دولار أمريكي وهذا ما يعادل 495 ألف جنيه مصري.