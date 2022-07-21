الفنانة شيرين عبد الوهاب بتلعب دور الضحية بضراوة.. طارق الشناوي يصدم الجمهور بما كشفه عن ازمة حسام حبيب وطليقته!!

صدم طارق الشناوي الجمهور في حواره مع أحد المواقع المهتمة بأخبار الفن والفنانين حيث قال "أن حديث الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب لن يؤثر على مكانتها الفنية" كما قال "من خبرتي أري أن الناس بتنسي ويهمها في النهاية العمل الفني الذى يقدمه الفنان".

وأضاف طارق الشناوي "شيرين عبد الوهاب رايحة جاية ولو عايزة تنتج أغاني لنفسها هتعمل ده ، ولو عايزة تخس هتعمل كده ، لأن مشكلة التنحيف هي الفلوس والإرادة".

استطرد طارق الشناوي حديثه قائلاً "شيرين عبد الوهاب بتلعب دور الضحية بضراوة ، وحديثها عن الاستمرار فى الزيجة رغم السحل والإهانة على حد قولها يعطي انطباع بأنها تتلذذ بالعذاب ، فليس من المنطقي أن شخصية بمكانة وحجم ونجاح شيرين عبد الوهاب ترضي بهذا الظلم".

وختم طارق الشناوي حديثه قائلاً "شيرين عبد الوهاب هو الأقوي فى هذا الوضع ، ولو كان حسام حبيب يريد الانتقام منها لرفض طلاقها ، ولكن من الواضح أنه لايملك قراري الزواج والطلاق ، فهو مجبر فى المرتين على الانصياع لها".