صورة لحبيبة جوني ديب الإيطالية تفجر مواقع التواصل الاجتماعي.. أجمل من أمبر هيرد بمليون مرة !!

اشعلت مجموعة صور للفنان العالمي ​جوني ديب​ برفقة فتاة في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد فترة قصيرة من رفض المحكمة طلب زوجته السابقة الممثلة الأميركية ​آمبر هيرد​ بإعادة المحاكمة.

هذا وكانت قد إنتشرت انباء تفيد بأن ديب تجمعه علاقة حب بهذه الامرأة الجديدة ذات الشعر الأحمر بعدما شوهدا خلال عطلة نهاية الأسبوع وهما يصلان إلى مهرجان أومبريا للجاز سويا.

كما اتضح فيما بعد أنها أستاذة للغة الفرنسية، وبرر القائمون بالفلم تواجدها الدائم معه هو لمساعدته في تحضير لفيلمه القادم "جين دو باري" وانه تربطهما علاقة احترافية بحتة.

​​​​​​الجدير بالذكر ان الفيلم يحكي القصة الحقيقية لابنة الخياطة التي أصبحت آخر عشيقة للملك لويس الخامس عشر في القرن الثامن عشر.