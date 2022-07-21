لن تصدق سر كريستيانو رونالدو للحفاظ على شبابه.. المادة التي يستخدمها صدمت الملايين ؟!

تداولت حسابات مهتمة باخبار الفن ما يفعله اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو في جسمه للحفاظ على شبابة، وما هي المادة التي يضعه تحديدًا.

حيث أفادت الانباء ان كريستيانو يعتمد على وضع البوتوكس في كلّ أعضاء الجسم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عالمية فالنجم العالمي ​كريستيانو رونالدو​ يقوم بحقن جسده بـ “​البوتوكس​”، وذلك من أجل ان يتمسّك بشبابه.

ولم يكن هذا الأمر لوحده، بل قيل إنه يضع هذه المادّة في أعضائه كافة اعضائه، ما شكّل صدمةً كبيرةً لدى الكثير من محبّيه ومتابعيه.

الجدير بالذكر ان العديد من المتابعين اعتبروا ان هذا الأمر ليس إلا إشاعة، في حين ان كريستيانو لم يعلّق بعد على ذلك.