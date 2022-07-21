هذا هو الفنان الذي رفض تماماً العمل مع منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز ... لن تصدق من يكون!

بطريقة سرديته وموضوعاته التي ناقشها والتي اعتبرها كثيرون دخيلة على المجتمع الشرقي، تعرض فيلم "أصحاب ولا أعز" لحملة هجوم كبرى وغضب كبير من الجمهور عند عرضه.

ونال المثلون المشاركون فيه وعلى رأسهم منى زكي هجوماً كاسحاً من الجمهور، بسبب ما تضمنه الفيلم من مشاهد جريئة.

وفجر ممثل شهير مفاجأة مدوية كاشفاً عن رفضه فى المشاركة فى أحد الأدوار في "فيلم أصحاب ولا أعز".

وكتب الفنان نيقولا معوض عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على انستجرام في وقت سابق: اللي متابعني كويس هيعرف أني عمري في حياتي ما طلعت وقولت الدور ده كان ليا، مع أني مش شايفها حاجة غلط، وبالعكس بلاقيها شيء عادي جدا، ولا يوجد بها أي انتقاص من الدور أو الممثل اللي أخد الدور.

واضاف معوض حينها : بس ومع كل الجدل اللي بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم أصحاب ولا أعز، حابب أقول أني كان المفروض أكون واحد من الممثلين بفيلم أصحاب ولا أعز، وكمان حابب أوضح أن سبب اعتذاري عن الفيلم ليس له علاقة أبدا بالجدل المثار حول الفيلم حاليا.

واختتم نيقولا معوض: أنا اعتذرت بسبب ظروف كورونا، اللي خلت التصوير يتأجل أكتر من مرة، وكان عندي ارتباط مسبق بتصوير عمل فني خارج لبنان، وده اللي خلاني انسحب من فيلم أصحاب ولا أعز، وكنت عارف أني لما أشوفه هزعل جدا.

أصحاب ولا أعز هو فيلم كوميديا دراما من إخراج وسام سميرة وبطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، جورج خباز، وفؤاد يمين.