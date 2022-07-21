أعترافات خطيرة يفجرها نور الشريف في مقابلة قديمة له سيصدمك.. ما قاله عن رحلته لـ بيروت لا يصدق!

كشف الراحل نور الشريف خلال حوار قديم له في برنامج واحد من الناس انه جرب المخدرات وحبوب الهلوسة كما انه اعتبر نفسه من أكتر الممثلين حظًا هو وحسين فهمي.

حيث قال "أول ما اتخرجت عملت مسلسل بطولتي وهو القاهرة والناس، وشاركت في فيلم قصر الشوق وكان من أهم الأفلام وكل ده حصل في سنة النكسة سنة 1967.

وأضاف نور الشريف "بعد قصر الشوق قعدت 9 سنين محدش بيرفع عليا سماعة التليفون، وقتها الفنانين كان بيسافروا لـ سوريا ولبنان، سافرت لبيروت وبلد كان فيها كل الملذات والإغراءات أخدت ملهوسات وقررت أني أعالج نفسي بنفسيط".

واستكمل نور الشريف حديثه عن تناوله للمخدرات "أخدت الحبوب بس مكنش فيها إدمان تناولتها 6 شهور، وأخدت الحبوب رغبة في التجريب لأن الجو اللي حواليك بيغريك، وحبوب الهلوسة مش مرتبطة بالنكسة، مرتبطة بغشومية طالب جاي من السيدة زينب، وجمال عبد الناصر قبل النكسة كان رمز الجبار".

الجدير بالذكر ان آخر عمل قدمه نور الشريف قبل رحيله فيلم بتوقيت القاهرة الذي عرض 2015، وكان من بطولة ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، كريم قاسم، أيتن عامر، درة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي.