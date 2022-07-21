بعد دقائق من تصريحات شيرين حسام حبيب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل : سكوتي طوال الفترة الماضية حفاظاً على سمعتك متوعدّا برد قانوني

بعد تفجير شيرين عبد الوهاب المفاجآت عن علاقتها بطليقها حسام حبيب خلال تصريحاتها لبرنامج “كلمة أخيرة”.

جاء الرد من الأخير خلال دقائق فقط عقب تصريحاتها وذلك من خلال تسجيل صوتي، لبرنامج ” et بالعربي”.

وأكد حبيب في التسجيل أن حديث شيرين ماهو إلا كلام مرسل وغير حقيقي، لافتاً إلى أنه اضطر للسكوت طوال الفترة الماضية حفاظاً على سمعتها.

ولكن سوف يتحدث خلال الفترة القادمة ويكشف المزيد من الحقائق، خاصة وأن الحديث عن اتهامه أصبح زائداً.

وتابع ” خلاص هاضطر اتكلم عشان الكلام بقى زيادة”.

وأضاف: أنه يقوم حالياً بتحضير مستندات تدعم وتؤكد صحة أقاويله التي سوف يكشفها خلال الأيام القادمة حول أزمته مع شيرين عبد الوهاب. قائلاً” هتكلم بحقائق مش كلام مرسل..عشان مش بحب افتري على حد ”.

وشدد حسام ، أن رده خلال وسائل الإعلام سيكون بحقائق ومستندات، مضيفاً ” أنا مش مستعجل بجهز كل حاجة قانوناً وبالمستندات.