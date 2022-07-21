عـاجل... والد الطالبة نيرة يكشـف عـن حالة واحدة لقبول عرض مرتضى منصور... ويصـدم الجميع.!! (تفاصيل مثيرة)

قال أشرف الغريب، والد نيرة طالبة المنصورة، والتي قتلت على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة في مصر، إنه موافق على تولي المستشار مرتضى منصور القضية ، في حالة قبول الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم .

وأوضح والد الطالبة نيرة، أنه يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن نيرة، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته. وفقا لموقع "القاهرة 24".

وفي هذا الإطار تلقى والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها ذبحا على يد زميلها أمام سور جامعة المنصورة، واجب العزاء في نجلته، مساء أمس الخميس.