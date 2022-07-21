حتى لو كنت كبيراً بالسن.. دهان الفازلين لن تتركه بعد اليوم لأن فوائدة السحرية ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة النوم .. النتيجة ستذهلك.!!

يُعد الفازلين من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة وله العديد من الاستخدامات الكثيرة ، سواء العلاجية أو التجميلية. والفازلين هو الإسم التجاري لمبتكر الفازلين أما أصل المادة فهو جيلي النفط، أو جل البتروليوم (Petroleum jelly)، وهو خليط زيتي يتكون بالأساس من هيدروكربونات البترول المستخدمة أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى.

ويعتبر الفازلين من أهم المواد الطبيعية التي تحرص النساء على إستخدامها لحماية البشرة من العوامل الخارجية. اكتشاف الفازلينآ في عامآ 1859 سافر روبرت تشييزيبرو، وهو كيميائي من بروكلين في الثانية والعشرين من العمر، إلى بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط المكتشفة حديثاً.

فسمع هناك عمال النفط يشتكون من شمع شبيه بترسب البارافين سمي " شمع القضبان "، يضطرون إلى إزالته في الغالب عن قضبان المضخات الفولاذية إلا أنّ هؤلاء وجدوا في تلك المادة المزعجة مرهماً مسكناً وشافياً للحروق والجروح. أثار ذلك اهتمامآ تشييزيبروآ فجمع عينات من شمع القضبان وحملها إلى منزله وباشر فحصها.



مرت 11 سنة وهو يعمل في تصفية الراسب وتنقيته. وكانت أكثرية المراهم تصنع آنذاك من الشحوم الحيوانية والزيووت النباتية، وتعرض للتلف إذا حفظت لمدة طويلة. ففكر تشييزيبرو بأن هذه المادة النفطية المنشأ والخالية من الزنخ والرائحة الكريهة قد تصبح مرهماً يكثر طلبه.

ولكي يختبر فعاليته أحدث جروحاً و خدوشاً وحروقاً في جلده وعالجها بشمع القضبان. وبعد أن تأكد من فعالية هذا المرهم، أنشأ تشييزيبرو في العام 1870 المعمل الأول لصنع البلسم الجديد الذي سمـّـاهآ فازلين.

ويباع اليوم فازلين النفط الهلامي، المميّز بملصقه الأزرق و الأبيض في 140 بلداً، وقد وجد المستهلكون آلاف الطرق لاستخدامه. فصيادو الأسماك يستخدمونه طعماً في سنانيرهم، وتعتمده النساء لإزالة مواد الماكياج عن العين، ويطلي السباحون به أجسامهم قبل الغطس في الماء الجليدي، كذلك يطلي به مالكو السيارات أطراف كابلات البطارية منعا للتآكل.

توفي روبرت تشييزيبرو في 1933 عن 96 عاماً. وحين كان مريضاً طلى نفسه من رأسه إلى قدميه بالبلسم وقال: إن حياته الطويلة تعود إلى الفازلين. فوائد الفازلين للنساء في غرفة النوم أنتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه إمرأة مسنة وهي تستعرض يداها الجميلتان وأظافرها القوية،

وأوضحت المرأة أن سر جمال يداها رغم تقدمها في العمر، هو حرصها على استخدام الفازلين بعد القيام بأعمال البيت. ويعتبر الفازلين رفيق الكثير من النساء في غرف النوم، حيث يحرصن على استخدام الفازلين قبل النوم، وذلك للحصول على الفوائد التالية:

1- الحفاظ على رطوبة الوجه واليدينآ يقوم الفازلين بتثبيت أي رطوبة في الوجه دون إضافة أي مكونات أخرى قد تسبب تهيج البشرة. كما يمكن أن يساعد الفازلين على استعادة المستوى الطبيعي للرطوبة والنعومة في الوجه، وذلك في حالة وضعه قبل النوم.

يمتلك الفازلين قدرة على تغذية أعماق طبقات الجلد، وترطيب الأعماق بشكل قوي جداً، ويمنح البشرة نعومة لا مثيل لها، لذلك إستخدامه قبل النوم يمنح النساء الشعور بالراحة والإسترخاء. يجب الحرص على غسل الوجه واليدين جيداً قبل وضع الفازلين والذهاب إلى النوم.

2- إزالة مكياج العيون يمكن استخدام الفازلين في إزالةآ مكياج الوجهآ والعين بأمان، حيث أنه لا يشكل خطورة على البشرة أو على المنطقة المحيطة بالعين. وبفضل احتواء الفازلين على مواد دهنية وزيتية فسوف يسهل إزالة المكياج المقاوم للماء، مثل: الماسكرا (Mascara) وغيرها من المستحضرات.



3- حماية الشفاه من الجفاف والتشقق هناك العديد من العوامل البيئية التي يمكن أن تسبب جفاف وتشقق الشفاه، مثل: الرياح، وأشعة الشمس الحارقة. يساعد إستخدام الفازلين على الشفاه في حماية هذه المنطقة من الجفاف والتشقق والعوامل الجوية الضارة، كما يتميز بأنه خالي من العطور والمواد المهيجة، وبالتالي لن يسبب رد فعل تحسسي بعد استخدامه مثل المستحضرات الأخرى.

4- تثبيت شعر الحواجب حيلة فعالة لتثبيت شعر الحاجبين وهي وضع قليل من الفازلين عليهما، حيث تضمن هذه الطريقة بقاء شعر الحاجبين في مكانه وعدم تحركه. كما أن الفازلين سيحافظ على لون الحاجبين في حالة استخدام قلم الحواجب، ولكن يجب الحذر من وضع كمية كبيرة لأنها قد تفسد المظهر.

5- لتصفيف الشعر ومعالجة التقصف ضعي كمية قليلة من الفازلين على شعرك المتقصف ووزّعيه على شعرك. هذه الخطوة ستجدي نفعا حتى حين ترغبين بعمل تسريحة ذيل الحصان أو أي ستايل شعر آخر.

6- لنتف الحواج نتف الحواجب عملية مؤلمة، ولكن يمكنك أن تجعليها أسهل بوضع القليل من الفازلين على جلد حاجبيكِ قبل إزالة الشعر، الفازلين سيجعل الجلد طريا ويضعف مقاومة الشعر، لذلك إلى جانب الملقط استخدمي الفازلين.

7- معالجة الهالات السوداء يساهم الفازلين بمعالجة المشاكل التي تواجه النساء منها الهالات السوداء وايضاً الانتفاخات أسفل العين، وذلك من خلال خلط كمية من الفازلين مع بعض قطرات الليمون ثم وضعها حول العينين، وتركة لمدة ساعة قبل النوم، واستمري في عمل تلك الطريقة حتي تشعرين بالتحسن.

8- لتفتيح الخد يمكن استخدام الفازلين كمنتج جمالي للتفتيح بدلا من مستحضرات باهظة الثمن، وذلك من خلال وضع طبقة رقيقة جدا من الفازلين على عظام الخد، وسوف يمنحك توهج وإشراقة واضحة وطبيعية. يمكنك أيضا وضعه على الجفون لإظهار ما يسمى بالنظرة الرطبة.

وصفة الفازلين واللبن لمعالجة حروق الشمس يمكن للسيدات إستخدام الفازلين قبل النوم لمعالجة حروق الشمس في فصل الصيف، وذلك من خلال الوصفة التالية: اخلطي كمية معتدلة من الفازلين مع ملعقة من اللبن. اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدا لإزالة الشوائب من البشرة.



ضعي مزيج الفازلين واللبن على الوجه لمدة ساعة ثم قومي بغسله. يمكن ترك المزيج على الوجه إلى الصباح وتكرار العملية لمدة أسبوع للحصول على فوائد مذهلة. ملاحظة:آ في بعض الحالات يمكن أن يكون استخدام الفازلين لمعالجة الحروق غير جيد، لأنه يساعد على انسداد البشرة، لذا ننصح باستشارة الطبيب قبل الاستخدام.

فوائد عامة للفازلينآ - يساعد الفازلين على التئام الجروح، وهو ما توصلت إليه بعض الدراسات، التي أكدت أهمية استخدامه في دهن منطقة الخياطة بعد الخضوع للعمليات الجراحية، لأنه يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تجعل منه مطهر طبيعي، ويمكن استخدامه لتنظيف الجروح والتقليل من فرص الإصابة بالالتهابات الجلدية.

- عادةً ما يعاني بعض الأشخاص من تشقق الجلد حول الأنف واحمراره، نتيجة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية خلال فصل الشتاء، لذلك ينصح باستخدام الفازلين على المناطق المصابة، نظرًا لقدرته الفعالة في علاج التشققات والالتهابات الجلدية.

- يعمل الفازلين كسدادة فوق طبقة الجلد، ويعطيها الترطيب الطبيعي، ويمنع الجفاف، ويلاحظ فوائد الفازلين على البشرة بشكل واضح أثناء الشتاء وموسم الحساسية. - يمكن خلط الفازلين مع ملح البحر واستخدامه لإزالة خلايا الجلد الميت، والغبار، والزيوت الزائدة من البشرة، كما يمكن لهذا المزيج أن يعمل على ترطيب وتليين الجلد الجاف في غضون دقائق. آ محاذير استخدام الفازلين على الوجه بعد معرفة فوائد الفازلين للوجه هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل وضعه، وتشمل:



1- تجنب استخدامه لعلاج حروق الشمس يساعد الفازلين على انسداد البشرة، وهو أمر غير محبذ في حالة الإصابة بحروق الشمس بل يمكن أن يسبب تفاقم الأعراض.



2- تجنب استخدامه لعلاج حب الشباب وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية يمكن أن يؤدي الفازلين إلى زيادة حب الشباب بدلًا عن علاجه، لذلك لا ينصح بوضعه على حب الشباب.



3- تجنب استخدام الفازلين على البشرة الدهنية على الرغم من أن الفازلين امن لجميع أنواع البشرة وحتى البشرة الحساسة، ولكنه سوف يزيد الدهون في البشرة ولذلك فلا يحبذ استخدامه لذوآ البشرة الدهنية.