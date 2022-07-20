بهاذة الطريقة الوحشية التي ارعبت الجميع يقتل بها شاب عربي والده ..شاهد من اي دوله هاذا الشاب.! وماسبب ذلك..؟

أقدم شاب يدعى (حسن . ي) تولد ١٩٩٧ على قتل والده(حيدر . ي) تولد ١٩٧٠ . بعد ضربه بعصا خشبية على رأسه ليفارق على أثرها الحياة. في قرية خربة الأكراد بطرطوس.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام ابن الضحية بارتكاب الجريمة.بسبب وجود خلافات مادية وعائلية بينه وبين والده.

وقام الابن بضرب الأب أثناء نومه على سطح منزله بسبب قيام والده بالضغط عليه بشكل مستمر للعمل بالأرض وعدم إعطائه نقود.

واعترف المتهم بقيامه بسرقة محصول والده لأكثر من مرة . وتم التحرز من قبل الجهات المعنية على أداة الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم بعد إلقاء القبض عليه.