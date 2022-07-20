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جاء البحث عن حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بـ مراد علمدار، بعد انتشار خبر وفاته حيث أشاع البعض إن رحيله جاء نتيجة عملية اغتيال، وذاع الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. ونفت المواقع التركي شائعات وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز المتعلقة بوفاته عن عمر يناهز الـ51 عامًا، مؤكدة أنه بصحة جيدة وموجود حاليًا في منزله. وخاض معركة للطلاق من زوجته ناجحان قاشيكجي والتي استمرت لسنوات في المحكمة، حيث تقدمت في 2019 دعوى قضائية ضد الطلاق تطالب بتعويض قدره 20 مليون ليرة تركية، وحضانة الأطفال، ونفقة شهرية قدرها 60 ألف ليرة تركية لابنيها، وبالفعل تم الطلاق ولكن الأزمات القانونية بينهما مازالت مستمرة، حيث رفعت دعوى ضده في 2020 تطالب فيها بسجنه

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اشتكت متصله تدعى دينا من عدم رجولة زوجها وذلك في اتصال مع الدكتورة هبة قطب، استشارى العلاقات الزوجية.

 

 

وقالت دينا: "إنها متزوجة من عامِِ نصف ولا تشعر بالسعادة في العلاقة الزوجية، وكل ما أحاول أدور على حل يقولو لي العيب منك، وهو يشعر أن الموضوع جاء على رجولته، مع إن الموضوع ليس له علاقة".

 

 

وردت الدكتورة هبة قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، على قناة «المحور»، أن المجتمع يُفكر بشكلِِ خاطئ لا يُسلط الضوء على مثل تلك المشكلات.

 


وتابعت "هبة قطب" قولها: "علينا أن نعترف أن هناك مشكلة ونحلها مع بعض أو مع متخصص في العلاقات، وعلى الزوج أن يتعاون مع الزوجة لإيجاد حل للمشكلة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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