اشتكت متصله تدعى دينا من عدم رجولة زوجها وذلك في اتصال مع الدكتورة هبة قطب، استشارى العلاقات الزوجية.

وقالت دينا: "إنها متزوجة من عامِِ نصف ولا تشعر بالسعادة في العلاقة الزوجية، وكل ما أحاول أدور على حل يقولو لي العيب منك، وهو يشعر أن الموضوع جاء على رجولته، مع إن الموضوع ليس له علاقة".

وردت الدكتورة هبة قطب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، على قناة «المحور»، أن المجتمع يُفكر بشكلِِ خاطئ لا يُسلط الضوء على مثل تلك المشكلات.



وتابعت "هبة قطب" قولها: "علينا أن نعترف أن هناك مشكلة ونحلها مع بعض أو مع متخصص في العلاقات، وعلى الزوج أن يتعاون مع الزوجة لإيجاد حل للمشكلة".