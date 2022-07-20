فاجعة كبرى تهز العالم وتبكي محبيه وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز المشهور عالميا بإسم مراد علمدار بشكل مفاجىء.. لن تتخيلوا ما حدث معه واحزن الجمهور..(الحقيقة كاملة)

جاء البحث عن حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بـ مراد علمدار، بعد انتشار خبر وفاته حيث أشاع البعض إن رحيله جاء نتيجة عملية اغتيال، وذاع الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

ونفت المواقع التركي شائعات وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز المتعلقة بوفاته عن عمر يناهز الـ51 عامًا، مؤكدة أنه بصحة جيدة وموجود حاليًا في منزله.

وخاض معركة للطلاق من زوجته ناجحان قاشيكجي والتي استمرت لسنوات في المحكمة، حيث تقدمت في 2019 دعوى قضائية ضد الطلاق تطالب بتعويض قدره 20 مليون ليرة تركية، وحضانة الأطفال، ونفقة شهرية قدرها 60 ألف ليرة تركية لابنيها، وبالفعل تم الطلاق ولكن الأزمات القانونية بينهما مازالت مستمرة، حيث رفعت دعوى ضده في 2020 تطالب فيها بسجنه