تعرف على الفنان الكبير الذي عندما فتشوا منزله أنفضح سر كوكب الشرق أم كلثوم الخطير.. هذا ما كانت تخفيه عن الجميع !!

رغم الجماهيرية والشعبية والمحبة الجارفة التى تحيط كوكب الشرق أم كلثوم فى العالم أجمع سواء فى حياها أو بعد رحيلها إلا أنه وكالعادة مع النجوم أثيرت حولها العديد من القصص التى تداولها البعض.

ومازالت صحة واقعة زواجها من الصحفي الكبير مصطفى أمين من عدمها تثار مع ذكراها كل عام، خاصة في ظل ما أشيع عن أن الرئيس جمال عبد الناصر كان شاهدا على عقد الزواج، والذي صيغ كعقد زواج عرفي وقتها لضمان سريته بين الطرفين واستمر لمدة 11 عاما في حين أن الرأي العام كله يعرف أن أم كلثوم تزوجت مرة واحدة من د. حسن الحفناوي وكان ذلك عام 1954.

وأكدت الدكتورة "رتيبة الحفني" في مجلة الكواكب، زواج أم كلثوم من الكاتب الصحفي مصطفى أمين في كشف خطير لأكثر أسرار الست سرية.

وتم الزواج وفقاً للفنانة الكبيرة والكاتية "رتيبة الحنفي" بعقد عرفي لمدة 11 عامًا، فبعد أن تم القبض على مصطفى أمين فى قضية التخابر الشهيرة فى الستينيات كانت الصدمة.

والصدمت حدثت بعد تفتيش شقة "أمين"فى صحيفة أخبار اليوم ليلاً، والعثورعلى عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من أم كلثوم، ضمن أوراق مصطفى أمين التي صودرت من المكتب