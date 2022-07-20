بعد ضجة خطوبة نرمين الفقي من قبل أبو هشيمة.. النجمة ياسمين صبري تصدم الجمهور بهذا الأمر.. مفاجئ للجميع!!

لاتزال النجمة المصرية ياسمين صبري تستمتع بوقتها، بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وتوثق تلك اللحظات التي تعيشها رغم ضجة شائعة خطوبة نرمين الفقي من طليقها أبو هشيمة.

وشاركت النجمة المصرية إحدى أحدث إطلالاتها، أثناء تناولها العشاء في أحد الأماكن، حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً قصيراً، أبيض اللون، تميز بطبعات الورود وأكمامه المنفوخة من توقيع "Zimmermann"، يصل سعره إلى 650 دولاراً.

ورغم أناقة النجمة المصرية في الصور التي شاركتها، فإن هناك ما لفت الجمهور وكان مثار جدل، وهو هاتف النجمة الذي تركته إلى جانبها على الطاولة، حيث بدا الهاتف بحالة مهترئة،

واعتلت واجهته الأمامية بعض الخدوش والتشققات، الأمر الذي أثار جدلاً حول سبب حملها هذا الجهاز، رغم حياة الترف التي تعيشها، والعلامات التجارية التي ترتديها، سواء في الملابس أو المجوهرات أو الحقائب.

كما سخر البعض من حالة الهاتف الموجود، خصوصاً أن النجمة لطالما تباهت بامتلاكها سياراتٍ فخمة وطائراتٍ خاصة إلى جانب المجوهرات من كبرى العلامات التجارية العالمية.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة المصرية ساعةً يبلغ ثمنها آلاف الدولارات، حيث سبق لها أن ارتدت ساعة من الشركة السويسرية "فرانك مولر" للساعات الفاخرة، ووصل سعرها إلى 99.231 ألف دولار.

وعلى الصعيد الفني، كانت ياسمين صبرى قد اعتذرت عن بطولة مسلسل "الشادر"، المكون من 15 حلقة، والذي كان مقرراً أن يعرض خلال الصيف الجاري، بينما تعاقدت على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان القادم بعنوان "الزواج سم قاتل".