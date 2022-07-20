مفاجأة تهز كل الاردنيين.. وصدمة لمشاهدي قناة طيور الجنه انكشف العمر الحقيقي لجنى مقداد..والّذي أخفتة عن أقرب المقربين لها والجمهور: كبرت بسرعة.!!

اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي موجة من التعليقات إثر ظهور جنى مقداد بدون حجاب. فقد نشر المعتصم مقداد، نجم قناة طيور الجنة مقطع فيديو يظهر فيه وعائلته في جلسة عائلية، بحضور شقيقته جنى مقداد وهي منشدة طيور الجنة.



وقد لاحظ المتابعون ظهور جنى مقداد بدون حجاب، الأمر الذي دفعهم إلى انتقادها لاعتقادهم بأنها خلعت الحجاب، إلا أنه في الواقع هذا الفيديو يعود إلى ما قبل ارتدائها الحجاب، وبالتالي هو قديم.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت منشدة طيور الجنة البالغة من العمر 13 عاماً، ارتداءها الحجاب من خلال نشرها صورة على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها بالقول "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".

وحققت أناشيد طيور الجنة العديد من النجاح في الوطن العربي، ومن أبرز نجومها جنى مقداد التي خلال السطور القادمة نتعرف عليها.



هي جنى خالد عبد الله جبريل مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة وهي ابنة خالد مقداد مُنشئ قناة طيور الجنة، ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت، وتبلغ من العمر 13 عاماً حتى عامنا الحالي 2021.



ولدت لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، وديانتها الإسلام، وتعتبر من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة التي تعد قناة تعكس المرح والسروح وتدخل البهجة على قلوب الملايين من الأطفال في الوطن العربي.



تألقت جنى مقداد سبب ظهورها في مجال الأناشيد وولادتها بين أسرة فنية متألقة، فوالدها هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة والذي عمل على جعل جنى مقداد وإخوانها من نجوم الوطن العربي.

كم عمر جنى مقداد 2022

ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت وبعد شهرة واسعة حققتها في الطفولة، تبلغ جنى مقداد الآن عام 2022 من العمر 14 عاماً حققت خلالها نجاح كبير بسبب أغانيها.

أبرز المعلومات عن جنى مقداد

وسبق أن تعرضت جنى مقداد، للسخرية والانتقادات من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد​ الذي أقيم قبل في أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد،

وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفال.