اخيرًا ولأول مرة .. سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها وتكشف سبب طلاقها المخجل من وائل رمضان... (هذا ما كان يفعله معي كل ليلة بالسر ولمدة سنة كاملة) !!

فجرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مفاجأة كاشفة للمرة الأولى، أسباب طلاقها من الفنان وائل رمضان، بعد قصة حب كبيرة، وزواج استمر نحو أكثر من 22 عاماً.

وأضافت: “وبعد الفِصام، فطام، كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، وقلبي كما يُقال ينخلع، ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر، يرسم حيواتنا، ويختار لنا ما ليس نحب، لسبب ما، أو حكمة ربما، وألم في القلب”.

وحاولت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الإعلان عن انفصالها بعيدا عن تناول الخلافات بينها وبين زوجها الممثل وائل رمضان، إلا أن إعلان انفصال الثنائي، لم يكن مفاجئا للوسط الفني السوري، وذلك بالنظر إلى الخلافات الحادة التي اشتعلت سابقا بين فواخرجي ورمضان ووصلت في كثير من الأحيان إلى حد الانفصال.

وكشفت سلاف خلال برومو أحد البرامج التلفزيونية عن كواليس انفصالها، قائلة: عمري ما أنسى إني فضلت سنة كاملة كل ما أحط راسي على المخدة أبكي، في إشارة مبطنة منها إلى سوء معاملته لها، وفق ما يقوله بعض الجمهور.

كما علقت سلاف فواخرجي مؤخرًا، على انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: البدايات أخلاق والنهايات أخلاق وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا.

واختتمت حديثها قائلة: "سامحني إن كنت قد أخطات أو قصرت يوما ما وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحب والكرم والعطاء لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا شكرًا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".